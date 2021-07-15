Вошедшая в первую тройку списка РПСС Елена Шувалова решила сняться с выборов в Госдуму

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова решила сняться с выборов в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости, передают "Открытые медиа".

Шувалову не устроили кандидаты по одномандатным округам, которых выдвинула партия.

"Я не считаю эти выборы честными и не хотела на них идти. Теперь, когда я увидела, что РПСС выставляет против КПРФ слабых кандидатов, я отказываюсь идти на выборы", — заявила Шувалова.

Больше всего ее возмутил то, что по округу, в котором от КПРФ баллотируется действующий депутат Валерий Рашкин, не выдвинули от РПСС муниципального депутата Вику Миронову, имеющую поддержку среди коммунистов.

"Я знала, что секретарь московского горкома слился с властью, но настолько, чтобы не дать против него выдвинуть сильного кандидата! Для меня это неприемлемо", — считает Шувалова.

Шувалова входит в тройку списка РПСС на выборах в Госдуму, вместе с лидером партии Максимом Шевченко и экономистом Дмитрием Потапенко. Накануне список заверил ЦИК.