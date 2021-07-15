В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Главы комитетов Госдумы по экологии и по госстроительству Владимир Бурматов и Павел Крашенинников внесли законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, передает ТАСС.

Они предлагают ввести в КоАП три новые статьи. Одна из них - о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца. В законопроекте предлагается штрафовать за это на суммы до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч - должностных лиц, до 30 тысяч - юрлиц. Жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния может обернуться штрафами до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч - для должностных, до 100 тысяч - для юрлиц.

Еще одна статья вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц они могут составить до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 30 тысяч. Ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждением или штрафом до 5 тысяч рублей, должностным - до 15 тысяч, юрлицам - до 50 тысяч.

Третья статья вводит наказание за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Здесь штрафы могут составить до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч - для должностных лиц и до 150 тысяч - для юрлиц.