МВД предлагает снизить цену на ОСАГО для автомобилистов за добровольное прохождение техосмотра

МВД предлагает ввести для владельцев автомобилей меры стимулирования добровольного прохождения техосмотра, в том числе - снижение стоимости ОСАГО, передает "Интерфакс".

"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - рассказали в МВД.

Ведомство направило предложение отменить техосмотр для владельцев автомобилей и мотоциклов в правительство.

Член Общественного совета при МВД Владимир Волох отметил, что эти нововведения позволят сотрудникам ГИБДД больше обращать внимание на техосмотр автобусов, грузового автотранспорта, такси.

"За последнее время, к большому нашему сожалению, водители именно этих видов транспорта зачастую совершают автодорожные происшествия и во многих случаях прежде всего потому, что выезжали на технически неисправном автотранспорте", - отметил Волох.

В июне МВД предложило сделать техосмотр для легковых машин добровольным. Инициатива коснется только легковых автомобилей в частном владении и не распространится на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы.