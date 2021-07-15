В Смольном назвали 45 пунктов, где можно привиться вакциной "КовиВак"

Комитет по здравоохранению опубликовал перечень пунктов вакцинации, в которых доступна вакцина от коронавируса "КовиВак".

Привиться "КовиВаком" можно в пунктах вакцинации в Боткинской больнице, центре имени Алмазова, НИИ гриппа имени Смородинцева, городской больнице №31, клинической больнице "РЖД-Медицина", ряде поликлиник. Полный список 45 пунктов вакцинации с адресами доступен на сайте Смольного.

12 июля в Петербург доставили партию вакцины "КовиВак" в 8,5 тысяч доз. В Москве, к примеру, на этот препарат повышенный спрос. Доставленная в столицу 10 июля партия в 12 тысяч доз закончилась за сутки, причем граждане готовы были ждать в очередях на тридцатиградусной жаре.