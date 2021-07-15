В МО "Сосновая поляна" прошли обыски

В администрацию МО "Сосновая поляна" 15 июля пришли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщил ЗАКС.РУ депутат муниципального совета Станислав Давыдов.

Точные причины визита неизвестны, но Давыдов полагает, что интерес правоохранительных органов не мог появиться "просто так".

- Мы все должны понимать, что у этого есть серьезные предпосылки. Просто так следователи не приходят для ознакомления с какой-то документацией, - рассказал Давыдов.

Он отметил, что детали визита сотрудников ОБЭП ему неизвестны. Не располагает муниципальный депутат и информацией о возможном задержании главы местной администрации МО Максима Бабаева, о котором ранее сообщала "Фонтанка.ру". Давыдов предположил, что поводом для обысков могла стать недавняя проверка Контрольно-счетной палаты, в ходе которой было обнаружено 143 нарушения на сумму более 21,3 млн рублей.

По данным источников "Ведомостей", причиной обыска якобы могло стать уголовное дело из-за возможных хищений при заключении контрактов на проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы в 2020 году.

Константин Леньков