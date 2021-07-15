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Новости 14:54

Песков о допуске иностранных вакцин в Россию: У нас своих хватает

фото ЗакС политика Песков о допуске иностранных вакцин в Россию: У нас своих хватает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок не обсуждается, передает "Интерфакс".

"У нас своих вакцин хватает", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему вопрос о ввозе зарубежных препаратов не обсуждается. Он подчеркнул, что у россиян есть выбор из четырех отечественных вакцин, и их поставки ведутся "достаточно регулярно".

"Тема взаимного признания вакцин - это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать", - добавил Песков.

Пока в России зарегистрированы лишь вакцины, разработанные внутри страны. Это "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих препаратов в РФ.

 

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