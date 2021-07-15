Суд смягчил наказание получившему срок из-за клипа Rammstein "навальнисту": у него родился сын

Архангельский областной суд смягчил на 3 месяца срок приговора, вынесенного экс-главе местного штаба Навального* Андрею Боровикову за репост клипа Rammstein "Pussy": ранее ему дали 2,5 года колонии, делится "Северо-Запад. МБХ медиа".

Судья принял во внимание то обстоятельство, что 11 июля у мужчины родился сын.

При этом представляющий интересы Боровикова адвокат Алексей Кычин заявил, что решение инстанции будет обжаловано в кассационном суде.

"Заседание прошло разумеется не так, как мы хотели, все ходатайства, которые мы заявляли о том, чтобы его освободили из-под стражи, чтобы исследовать непосредственно в судебном заседании материалы дела, как это требует закон. И все иные ходатайства были отклонены за исключением одного. Была приобщена копия свидетельства о рождении у Боровикова сына. Рождение сына послужило смягчающим обстоятельством", - объяснил Кычин.

Кроме того, суд отменил взыскание с Боровикова расходов на проведение экспертиз и возложил эти расходы на федеральный бюджет.

Андрея Боровикова приговорили к 2,5 годам колонии из-за клипа Rammstein, изобилующего интимными подробностями, который он выложил на своей странице "ВКонтакте" несколько лет назад: его признали распространителем порнографии. Лидер немецкой группы Тиль Линдеманн отказался публично комментировать решение суда.