Театр "Санкт-Петербургъ Опера" просит у Смольного ещё одну площадку

Городской глава Александр Беглов и художественный руководитель театра "Санкт-Петербургъ Опера" Юрий Александров поговорили о возможности предоставления учреждению культуры ещё одной площадки, оповестили в Смольном.

В ходе дискуссии губернатор пообещал подыскать театру альтернативное помещение. На сегодняшний день "Санкт-Петербургъ Опера" располагается в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице. Зал способен вместить 170 зрителей, однако спрос на билеты гораздо выше, в связи с чем учреждение и ищет новые площади.

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" был основан в 1987 году. В репертуаре театра есть собственные уникальные постановки: "Пётр Первый, или Невероятные приключения русского царя" Доницетти, "Искатели жемчуга" Бизе, "Корневильские колокола" Планкетта и другие.

Фото: пресс-служба Смольного