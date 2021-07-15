"Красиво, удобно": Депутат-единоросс решил набить себе тату с QR-кодом о пройденной вакцинации

Депутат городской думы Москвы от "Единой России", руководитель комиссии по безопасности Кирилл Щитов объявил о намерении набить себе татуировку с QR-кодом, подтверждающим, что он прошёл COVID-вакцинацию.

"Я на эту и на ту набью себе тату. А вообще, это не только красиво, но и удобно. Я уже давно, например, во время пробежек не беру с собой ничего, кроме часов, пульсометра и наушников. <…> Все что нужно, с тобой уже на запястье. Вот теперь и QR-код можно будет поставить", - делится соображениями Щитов в своём Telegram-канале.

Помощница парламентария в Мосгордуме подтвердила Znak.com данную информацию, уточнив, что подобный вид "документа" законодательно не запрещён.

На это неделе сервис доставки еды Delivery Club в коллаборации с интернет-магазином Everink Tattoo предложили пользователям создать временные татуировки с их QR-кодами для посещения столичных баров и ресторанов. Цена вопроса - 590 рублей, держится тату от одной до двух недель.