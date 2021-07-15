Горизбирком закупает переносные ящики для голосования на 8,7 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 15 июля опубликовала несколько закупок в преддверии единого дня голосования в сентябре 2021 года. Одна из них - покупка 2904 переносных ящиков для голосования. Горизбирком готов заплатить за них 8,7 млн рублей.

Согласно документам закупки, ящики должны быть с ручками, со съемной частью, с приспособлением для опломбирования и быть сделанным из "легкого, ударопрочного, водостойкого, устойчивого к низким температурам материала". В закупке отмечено, что в местах соединения деталей должна быть обеспечена невозможность помещения в ящик инородных предметов.

Также в документах сказано, что ящики надо доставить во все территориальные избиркомы города. Больше всего предметов следует передать ТИК №22 - 152 ящика, ТИК №47 - 112 ящиков, ТИК №38 - 83 ящика и ТИК №27 - 76 ящиков. Остальные комиссии получат от 4 до 70 ящиков.

Еще одна закупка Горизбиркома касается стационарных ящиков для голосования. За 300 таких изделий ГИК готов заплатить 2,39 млн рублей. В документации сказано, что ящики должны быть из пластика, с отверстием на крышке, приспособлением для опломбирования и другим.

Помимо этого ГИК покупает двухсекционные кабины для голосования за 2,6 млн рублей. Всего избиркому требуется 312 кабин. Они должны быть высотой 1,8-2 метра, шириной 80-90 см и глубиной 90-100 см. Каркас кабины необходимо сделать из металлической хромированной трубы, внутри сделать столик, а тайна голосования должна соблюдаться с помощью изолирующих стенок или шторок синего цвета и гербом России.

Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября. По всей России будут выбирать депутатов Государственной Думы, а в Петербурге - еще и депутатов Законодательного собрания. С именами и партиями кандидатов по одномандатным округам можно ознакомиться на карте ЗАКС.Ру. Также в Петербурге в сентябре будут выбирать муниципальных депутатов в МО "Автово" и "Ланское" (бывшая "Черная речка").

София Саттарова