"Проект" стал "нежелательной организацией": его журналисты включены в список "иноагентов"

Генеральная прокуратура сочла издание "Проект" нежелательной организацией, а шесть его журналистов стали "иностранными агентами", попав в соответствующий перечень Министерства юстиции, информирует ТАСС.

"Поводом для принятия данного решения послужило то, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заключении ведомства.

В списке оказалась главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош, равно как и главред "Проекта" Роман Баданин.

Кроме того, "иноагентами" стали: Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Елизавета Маетная.

Напомним, что в конце июня дома у Баданина, его заместителя Михаила Рубина и корреспондентки Марии Жолобовой прошли обыски в рамках дела о клевете, возбуждённого по иску петербургского бизнесмена Ильи Трабера, который в 2017 году остался недоволен вышедшим на телеканале "Дождь" расследованием о его деятельности. Баданин и Жолобова участвовали в создании этого материала.

Добавим также, 1 июля Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в деятельности "нежелательных" организаций.

"Проект" выпускает лонгриды о коррупции в стане власть предержащих структур РФ.