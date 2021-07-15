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Выборы 2021

Муниципал 15 июля, 17:26

Активиста Мохова не допустили до выборов в МО "Ланское"

фото ЗакС политика Активиста Мохова не допустили до выборов в МО "Ланское"

Представителю "Справедливой России – За правду" Илье Мохову 15 июля отказал в регистрации кандидатом в депутаты МО "Ланское" (бывшее МО "Черная речка") местный избирком. Об этом он сам сообщил ЗАКС.Ру.

Согласно решению об отказе, комиссии не были предоставлены копия диплома о высшем образовании и ряд других документов. Мохов утверждает, что передавал все это в ИКМО.

- Опять отказ, опять по надуманным причинам. По-иному они, видимо, не умеют. Но я не сдаюсь, пойдем в Приморский районный суд, который уже отменял результаты по 2 округу, - прокомментировал Мохов.

Он также заявил, что "Справедливая Россия – За правду" будет обращаться по поводу его недопуска в ЦИК и Горизбирком.

Напомним, во время прошлого созыва местного совета Мохов провел несколько акций, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам муниципалитета. В частности, выпустил из коробки крыс в фойе Мариинского дворца, где заседают депутаты Заксобрания. 

До выборов 2019 года активист допущен не был, но вместе с другими представителями справороссов судился с ИКМО после их завершения. В итоге были назначены повторные выборы по одному из четырех округов, второму. Местный совет после единого дня голосования должны пополнить пять новых депутатов. Подробнее о кандидатах читайте в материале ЗАКС.Ру. 

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Ланское (Черная речка)

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