           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15 июля, 17:43

"Люди заплатят своим здоровьем": Вишневский просит Беглова объяснить резонность проведения парада ВМФ

фото ЗакС политика "Люди заплатят своим здоровьем": Вишневский просит Беглова объяснить резонность проведения парада ВМФ

Петербургского парламентария Бориса Вишневского интересует, обсуждал ли федеральный центр со Смольный целесообразность проведения "самого масштабного и самого зрелищного по сравнению с предыдущими" парада ВМФ, который ранее анонсировал глава Минобороны Сергей Шойгу. С соответствующим запросом он обратился к городскому главе Александру Беглову.

Депутат также желает знать, какие противоэпидемические меры предпримет Смольный для того, чтобы предотвратить новые заражения граждан коронавирусом.

"В стране и в городе эпидемия, переполненные больницы, каждый день – новые известия о заболевших и умерших, а первому номеру в думском списке "Единой России" парад захотелось провести? Нашли время, что называется: опять перекроют центр, опять будут толпы на набережных – и за это потом тысячи людей заплатят своим здоровьем, а, возможно, и жизнями", - негодует Вишневский.

12 июля Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее.

Напомним, что в РФ суточная смертность от COVID-19 уже не первый день бьёт антирекорд: скончался 791 человек, из них 108 – в Петербурге.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru