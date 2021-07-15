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Новости 15 июля, 17:37

Амосов официально стал кандидатом в депутаты и собрал пожертвований на миллион рублей

фото ЗакС политика Амосов официально стал кандидатом в депутаты и собрал пожертвований на миллион рублей

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что его зарегистрировали в качестве кандидата в парламент Петербурга. Он выдвинулся от партии "Справедливая Россия – За правду" по одномандатному округу № 6. 

- Мне сейчас позвонили и сказали, что избирательная комиссия приняла такое решение. Завтра поеду получать удостоверение, - поделился Амосов.

Он рассказал, что сейчас идет наполнение его избирательного счета через сбор пожертвований. Первый миллион рублей на счету уже есть, уточнил Амосов. По словам депутата, позже планируется выпуск агитационных материалов. 

Напомним, по округу № 6 также документы подали два самовыдвиженца – Алексей Абрамов и Анастасия Скачкова. О желании участвовать в выборах по территории сообщали политические партии: "Единая Россия" хочет выдвинуть двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, депутата МО "Северный" Дмитрия Васильева, КПРФ – депутата ЗакСа пятого созыва Игоря Коровина, "Яблоко" – депутата МО "Литейный округ" Арсения Финогенова, ЛДПР – Михаила Тихонова. Ознакомиться с кандидатами по другим одномандатным округам можно на карте ЗАКС.Ру

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