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Новости 15 июля, 18:30

ЦИК заверил списки кандидатов "Новых людей" и "Коммунистов России" на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК заверил списки кандидатов "Новых людей" и "Коммунистов России" на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Государственной думы от партий "Новые люди" и "Коммунисты России", известили в ЦИК.

В первом случае в федеральный список попали 212 человек, 195 пойдут по одномандатным округам. Изначально в перечне было 239 кандидатов, однако 27 из них забраковали ввиду нарушений в документах.

У "Коммунистов России" зарегистрированы 204 кандидата по одномандатным округам.

"Новым людям" разрешили открыть банковский счёт для формирования избирательного фонда.

Ранее ЦИК заверила списки кандидатов Российской партии свободы и справедливости.

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