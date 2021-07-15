Институт права и публичной политики внесли в реестр НКО-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило исследовательскую организацию "Институт права и публичной политики" в перечень НКО, выполняющих функцию иностранных агентов, извещает пресс-служба ведомства.

На сайте института уточняется, что начиная с 1993 года он осуществлял научно-исследовательскую, издательскую и просветительскую деятельность по изучению и оценке конституционных и политических процессов в России и в мире.

Напомним также, сегодня издание "Проект" стало нежелательной организацией, а ряд журналистов – иноагентами.