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Новости 15 июля, 19:23

От COVID-19 привились уже свыше 1,1 млн петербуржцев

фото ЗакС политика От COVID-19 привились уже свыше 1,1 млн петербуржцев

Смольный представил информационную сводку о количестве вакцинировавшихся жителей Петербурга: так с начала массовой прививочной кампании начали курс уже 1 133 300 человек, из которых чуть более 789 тысяч полностью завершили цикл.

Ревакцинацию прошли уже 327 петербуржцев, из которых 37 – за последние сутки.

За минувшие 24 часа первый укол препарата получили 19 785 граждан, второй – 9401.

Кроме того, в Смольном напомнили, что прибывшая в город вакцина "КовиВак" была доставлена в 45 медицинских пунктов, где её ожидали.

"Вместе с тем существует отложенная запись на иммунизацию данной вакциной, в совокупности превышающая 17 тысяч человек. Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. Также приоритетное право привиться "КовиВаком" получили медицинские работники. Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным", - резюмировали в Смольном.

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