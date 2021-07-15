МИД Эстонии определился с депортируемым российским дипломатом

В Министерстве иностранных дел Эстонии определились с именем российского дипломата, который вернется домой из-за произошедшего в Петербурге инцидента: на родину поедет Андрей Петров, информирует ТАСС.

Решение является ответной мерой на высылку из города на Неве эстонского консула Марта Лятте, которого на прошлой неделе задержали сотрудники ФСБ: якобы он пытался получить от одного из граждан РФ "материалы закрытого характера".

По мнению эстонской стороны, преследование Лятте носит провокационный характер и было лишено каких-либо существенных оснований.