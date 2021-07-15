Тетердинко опроверг информацию о его якобы несовершеннолетнем стороннике, собирающем подписи

У станции метро "Проспект Ветеранов" корреспондент ЗАКС.Ру заметил молодого человека в футболке с написанной на ней фамилией "Тетердинко". По информации сотрудника издания, полиция завела юношу в служебный минивен.

Самовыдвиженец в депутаты Законодательного собрания по округу № 17 Савва Федосеев рассказал ЗАКС.Ру, что общался с этим юношей. По его словам, он может быть несовершеннолетним. Федосеев сообщил, что вызвал в связи с этим полицию.

Он добавил, что позже в отделе полиции, куда должны были привезти юношу, молодого человека не оказалось.







Депутат ЗакСа от "Единой России" Александр Тетердинко сообщил ЗАКС.Ру, что никакую агитацию не ведет – он еще даже не подал документы на выдвижение. Сейчас его сторонники собирают подписи за инициативу по выделению дополнительных денег бюджету города.

- Я выступал и выступаю за выделение дополнительного федерального финансирования Петербургу на строительство станций метрополитена, а также детских садов, школ и поликлиник. Для того, чтобы это была не просто моя позиция, а мы показали, что это голос очень большой части нашего общества, наших избирателей, проводится сбор подписей в поддержку этой инициативы, - рассказал Тетердинко.

Он заявил, что среди его сторонников только совершеннолетние. Информации о задержании кого-либо из них у него нет, уточнил депутат.

- Я говорю о тех людях, которые мне помогают и которых я знаю. Провокации… Началась выборная кампания, и различного рода могут быть и провокативные вещи, и еще что-то. Конечно же, детей несовершеннолетних я ни к какой деятельности не привлекаю. Это просто запрещено законодательством, - сказал Тетердинко.

Напомним, 14 и 15 июля сборщиков подписей в поддержку выдвижения Федосеева задержали полицейские. Аналогичная ситуация произошла со сборщиками за выдвижение других кандидатов.

София Саттарова, Екатерина Хабидулина