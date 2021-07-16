Новосибирские журналисты вышли поддержать пикетами коллег из "нежелательного" "Проекта"

Журналисты изданий "Тайга.инфо", НГС и "Сибирь. МБХ медиа" вышли на площадь Ленина в Новосибирске с тем, чтобы одиночными пикетами поддержать коллег из признанного нежелательной организацией "Проекта".

В руках собравшиеся держали плакаты с надписями: "У нас отбирают профессию и Родину", "Журфаки - вне закона, но Россию спасут журналисты", "Журналистика не преступление" и "Говоришь правду - "нежелательная организация".

Напомним, "Проект" стал нежелательной организацией по воле Генпрокуратуры накануне, 15 июля. Сотрудники издания в лице главреда Романа Баданина, а также журналистов Петра Маняхина, Ольги Чураковой, Марии Железновой и Юлии Лукьяновой стали "иностранными агентами".

Также в соответствующий реестр включили главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош и журналиста издания Максима Гликина.

Добавим также, 1 июля Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в деятельности "нежелательных" организаций.