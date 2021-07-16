В Екатеринбурге силовики приходили домой к поддерживавшему Навального депутату гордумы

Полиция пыталась попасть домой к депутату городской думы Екатеринбурга Константину Киселёву: самого парламентария при этом дома не оказалось, рассказал он журналистам "Урал. МБХ медиа".

"Зачем они приходили - это загадка. Насколько я знаю, они пообщались с консьержем, спрашивали, один ли я живу, как часто бываю дома и так далее. Не имею понятия, с чем связан интерес, ведь все, что можно уже было мне назначить, уже назначено", - поделился мнением Киселёв.

Депутата ранее штрафовали в общей сложности на 30 тысяч рублей ввиду его участия в январских акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 числа.