Будка гласности

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Обычная трансформаторная будка в Петроградском районе Петербурга из года в год становится платформой для заявлений различного рода: от пожеланий скорейшего выздоровления и рекламы до антигомофобных протестов и акций в поддержку политзаключенных. Неприметный объект ПАО "Ленэнерго" в Пушкарском саду регулярно притягивает к себе художников. ЗАКС.Ру вспоминает, как привычная постройка приобрела новый смысл.

Герои вне времени

Трансформаторная будка в Пушкарском саду утром 15 июля снова стала трибуной для политических высказываний. Неизвестные разместили вдоль стены баннер в память об убитых критиках действующей власти, среди которых журналистки Анна Политковская и Анастасия Бабурова, адвокат Станислав Маркелов, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Все они были застрелены.

Неизвестные художники ограничились полотном, сэкономив в этот раз коммунальщикам краску. Авторы баннера стилизовали портреты под обложку альбома Revolver группы The Beatles, сопроводив подписью "Герои дней минувших". Корреспондент ЗАКС.Ру обнаружил его ранним утром. Растяжка провисела на будке около четырех часов. За это время редкие прохожие не смогли с ходу определить, кто именно изображен на баннере.

Совсем недавно, в конце апреля с трансформаторной будки в Петроградском районе Петербурга на прохожих смотрел улыбающийся Алексей Навальный, правда, нарисованный. Его портрет был подписан "Герой нового времени". Сам политик в это время находился в СИЗО №1 в Покрове. Его адвокаты ежедневно рапортовали об ухудщающемся состоянии политика. Тогда граффити с оппозиционером тоже провисело недолго. В тот же день к 10 часам утра его закрасили сотрудники "Ленэнерго", ответственные за внешний вид трансформаторной будки. Перед этим криминалисты взяли образец краски со стены. На авторов граффити завели уголовное дело по статье о политическом вандализме, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Правда, позже прокуратура передумала и отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Портрет Навального, показывающего руками сердечко, можно сказать, ушел в народ. В Женеве, накануне встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена появилось аналогичное граффити, особо предприимчивые продают автомобильные наклейки с изображением оппозиционера.

До этого на трансформаторной будке появлялись и неполитизированные рисунки, выполненные петербургской командой художников HoodGraff, известной своими черно-белыми портретами медийных личностей. Героями их граффити становились актеры, музыканты, а также персонажи из фильмов.

Возвращайся, капитан

Одной из наиболее ранних упоминаний будки в качестве полотна для художников датируется апрелем 2016 года. Тогда в Петроградском районе появился портрет капитана "Зенита" Мигеля Данни. Цветное граффити было создано в поддержку футболиста, который накануне получил серьезную травму. Во время матча против "Спартака", у Данни случился разрыв крестообразной связки правого колена. Рядом с портретом футболиста была подпись "Возвращайся, капитан!". На поле он вышел только через девять месяцев. Еще через пять месяцев стало известно, что "Зенит" не станет продлевать контракт с португальцем. Кроме того, в ноябре 2016 года, болельщики конкурирующего футбольного клуба внесли свои правки в граффити в Пушкарском саду, добавив неприличный символ. Портрет португальца не закрашивали около года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от H O O D G R A F F T E A M (@myhoodisgood)

Рекламная пауза

В апреле 2018 года на трансформаторной будке появился Сергей Довлатов, точнее его сербская версия в исполнении актера Милана Марича, который сыграл русского писателя в одноименном фильме. Рисунок стал промо-кампанией продвижения фильма на онлайн-кинотеатре Okko. В рекламном агентстве "Декабрист", которое занималось продвижением киноленты на площадке, назвали работу заявлением "против пиратства и неофициального использования контента в сети." По словам создателей промо-акции, граффити с актером долго не закрашивали, не "так быстро, как сейчас". Портрет Марича "провисел" около 1,5-2 недель.

Усы надежды

Самым "интерактивным" стал портрет бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Бывший тренер дважды появлялся на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Впервые его изобразили 21 июня 2018 года после победы России над Египтом на Чемпионате мира по футболу. "Ты просто космос, Стас!" было написано возле портрета тренера, повторяя строчки из песни "Экстаз" Сергея Шнурова.

Позже, неравнодушный житель оказался недоволен рисунком и оставил жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург" с просьбой поскорее закрасить граффити. И уже 6 июля администрация Петроградского района возложила обязательства по восстановлению прежнего облика будки на ПАО "Ленэнерго", ответственной за состояние объекта. Энергетики не стали торопиться с покраской и попросили у чиновников продлить жизнь портрета Черчесова на две недели. Впрочем, уже через два дня, после проигрыша нашей сборной хорватам, нарисованному Черчесову "отрубили" указательный палец. "Фонтанка", ссылаясь на сведения очевидцев, сообщала, что поводом для такого краскопролития мог стать жест тренера, который фанаты "Зенита" восприняли как первую букву футбольного клуба "Легия" который ранее тренировал Черчесов и не стерпели символики другого клуба в городе.

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Авторы граффити решили проблему радикально. Они не стали восстанавливать утраченную конечность и полностью перерисовали портрет. В новом образе Черчесов предстал перед пешеходами 10 июля. На новом граффити тренер был представлен с более привычным жестом, отдавая честь. Но и в таком виде граффити пробыло не долго. Через пять дней петербургский ЛГБТ-активист Анатолий Обросков, известный под ником xEBAх, оставил сообщение красной краской "Почему мундиаль в гомофобной стране?" Не став дожидаться новых контрмер, коммунальщики самостоятельно закрасили испорченного Черчесова 18 июля.

Молодые миссионеры

После Чемпионата мира футбольная тематика сменилась религиозной. Так, в мае 2019 года свое видение трансформаторной будки представили участники православного движения "Сорок Сороков", заручившиеся поддержкой замглавы администрации Петроградского района. В Пушкарском саду появилось "Пасхальное граффити". Место выбрано не случайно. До 1932 года на территории сада располагалась Введенская церковь. По задумке авторов, православный арт-объект должен был поспособствовать "возрождению" утраченной церкви.

фото из группы движения "Сорок сороков" "ВКонтакте"

Полиция за чистоту стен

С каждым разом граффити все быстрее и быстрее скрывались под слоем казенной краски. Противостояние коммунальных служб и уличных художников обсуждалось и в городском парламенте. Депутат Заксобрания Денис Четырбок ("Единая Россия") внес соответствующий законопроект, предусматривающий специальные зоны для художников, где они могли бы творить без согласования с местными властями. Он также добился временного запрета на закрашивание объектов уличного искусства. Хотя в случае с портретом Навального он художников поддерживать не стал, высказавшись против рисунков на политическую тему.

Новый "антивандальный" для этого места формат самовыражения тоже не спас арт-объект от уничтожения. Примерно в 8:50 15 июля в Пушкарский сад заехал полицейский автомобиль, из которого вышли двое сотрудников правоохранительных органов. На "месте происшествия" в скором времени появилось еще трое мужчин, предположительно сотрудников "Ленэнерго". Один их них присутствовал при аналогичных обстоятельствах в апреле, когда на этой будке появился граффити-портрет Алексея Навального. Они осмотрели конструкцию и приступили с демонтажу. Позже полицейские бросили баннер на заднее сиденье служебного авто уехали по своим полицейским делам. Возле выхода из сквера осталась ждать одна сотрудница. Она представилась как член экспертной группы, которая должна составить отчёт о происшествии. В руках у нее были пустые бланки протоколов. Позже ее забрали коллеги, а происшествие, судя по всему, так и не было запротоколировано на месте.

Константин Леньков