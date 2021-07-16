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Сотрудника петербургского комздрава заподозрили в получении 2 млн рублей взятки

фото ЗакС политика Сотрудника петербургского комздрава заподозрили в получении 2 млн рублей взятки

В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александра Шкабара, передаёт "Фонтанка".

Работник комздрава заподозрен в получении взятки.

Как полагают следователи, он мог получить от предпринимателя, компания которого занимается энергосервисными работами, 2,1 млн за рекомендации городским учреждениям здравоохранения обращаться за услугами именно в эту фирму, а после заключать с обозначенной конторой договоры на услуги.

Задержанный, считают в СК, получал деньги на счёт своей знакомой, которая теперь является фигуранткой дела по статье УК "Посредничество во взятке".

Шкабар пробудет в отделе полиции двое суток в рамках статьи 91 УПК. Вскоре ему выберут меру пресечения.

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