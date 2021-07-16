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Росавиация обозначила причину крушения Ан-26 на Камчатке: это - ошибка экипажа при посадке

фото ЗакС политика Росавиация обозначила причину крушения Ан-26 на Камчатке: это - ошибка экипажа при посадке

В Росавиации назвали причину, по которой произошло крушение самолёта Ан-26 на Камчатке: воздушное судно разбилось из-за нарушения пилотами схемы захода на посадку, делится "Коммерсант".

В авиаведомстве рассказали, что борт был вынужден заходить на посадку в сложных погодных условиях, а посёлок Палана, где он должен был приземлиться, находится в горах. По информации Росавиации, экипаж самолёт отклонился от заданного маршрута и раньше времени начал снижаться.

Следившая за движением судна диспетчер указала на ошибку в пилотировании и запретила пилотам снижение, однако несмотря на это они продолжили маршрут по намеченной траектории, в результате чего самолёт врезался в скалу.

Близкий к расследованию обстоятельств крушения Ан-26 собеседник "Коммерсанта" заявил, что пилоты "потеряли" ориентир в пространстве, проигнорировав показатели приборов и предостережения диспетчера.

"Найти сколько-нибудь разумное оправдание таким действиям экипажа я не могу", - отметил он.

Самолёт Ан-26 разбился 6 июля при перелете в Палану из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 28 человек, все они погибли.

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