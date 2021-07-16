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На Алтае задержан журналист "Проекта" Маняхин: он перестал выходить на связь

фото ЗакС политика На Алтае задержан журналист "Проекта" Маняхин: он перестал выходить на связь

Внесённый в перечень Минюста как "иностранный агент" журналисты ныне упразднённого издания "Проект" Пётр Маняхин был задержан на Алтае местными правоохранителями, уведомили "Медиазону" его друзья.

Внимание силовиков он привлёк тем, что производил видеосъёмку с дрона, в связи с чем на него составили административный протокол.

После этого связаться с Маняхиным никому не удалось, его телефон выключен.

Днём ранее журналиста, а также его коллег по изданию включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Сам "Проект" был признан нежелательной организацией, после чего объявил о собственном закрытии

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