Автору баннера на трансформаторной будке в Пушкарском саду грозит штраф

Сотрудники полиции направили материалы об административном правонарушении в комитет по законности и правопорядку из-за баннера с портретами убитых общественных деятелей, который появился на трансформаторной будке 15 июля. Правоохранители пришли к подозреваемому в создании коллажа в тот же день, около пяти вечера и доставили в отдел полиции, где взяли с него объяснительную, сообщил источник ЗАКС.Ру.

Сотрудники полиции увидели в действиях активиста нарушение ст. 37_1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях (размещение объявлений, материалов рекламного характера и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест). Наказание по этой статье предусматривает административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Определять размер штрафа будут в Смольном.

Напомним, утром 15 июля на трансформаторной будке в Петроградском районе Петербурга появился баннер с портретами адвоката-антифашиста Станислава Маркелова, журналисток Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, политика Бориса Немцова и правозащитницы Натальи Эстемировой. Баннер провисел около 4 часов, после чего был снят и передан сотрудникам полиции.

Ранее, в мае 2021 года в Петроградском районе города появились баннеры с портретом председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, размещение которых не было согласовано с профильными комитетами Смольного. Определить тех, кто их повесил, не удалось. Позже баннеры были демонтированы.

Константин Леньков