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Новости 14:13

Памфилова обратилась к Колокольцеву из-за проблем кандидатов со сбором подписей

фото ЗакС политика Памфилова обратилась к Колокольцеву из-за проблем кандидатов со сбором подписей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 16 июля заявила, что ЦИК получил несколько жалоб о том, что у некоторых кандидатов возникают проблемы со сбором подписей избирателей в свою поддержку. Глава Центризбиркома сказала, что по этому поводу направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

- Чтобы со стороны правоохранительных органов во всех регионах было максимально корректное отношение к кандидатам по сбору подписей, чтобы оказывали то необходимое содействие, которое должно быть, - сказала Памфилова. 

Она напомнила, что ранее уже просила исполнительные власти в регионах содействовать "обеспечению равных и безопасных возможностей для сбора подписей кандидатами". В частности, власти могут предоставлять просторные помещения или места на улице для этих мероприятий, отметила Памфилова.

Напомним, ранее в Петербурге сборщиков подписей в поддержку трех самовыдвиженцев задерживала полиция. Потенциальные кандидатки Марина Мацапулина и Ирина Фатьянова по этому поводу обратились в Санкт-Петерьургскую избирательную комиссию и Центризбирком. 

София Саттарова

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