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Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать всех, кто будет целый день находиться на избирательном участке

фото ЗакС политика Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать всех, кто будет целый день находиться на избирательном участке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в заседании Центральной избирательной комиссии 16 июля. Она заявила, что ведомство рекомендует вакцинировать всех людей, кто будет в течение всего дня находиться на избирательном участке. 

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, касается ли это наблюдателей. Попова повторила, что речь идет о всех людях.

- Для нас нет разницы, кто эти люди, - сказала глава Роспотребнадзора. 

Напомним, 8 июля Памфилова сообщила, что около 40% сотрудников избиркомов по всей стране вакцинировались. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина 1 июля сказала, что в Петербурге вакцинировано около 15% сотрудников комиссий. 

София Саттарова

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