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Новости 15:09

ЦИК заверила списки кандидатов в Госдуму от Партии роста и "Зеленой альтернативы"

Центральная избирательная комиссия 16 июля заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы двух партий. У Партии роста заверены 290 кандидатов по федеральному округу. Еще 101 человек пойдут от партии по одномандатным округам.

У "Зеленой альтернативы" заверены 216 кандидатов по федеральному округу и 32 - по одномандатным округам. Также организациям заверили их уполномоченных преджставителей и разрешили открыть счета в банках для формирования избирательных фондов.

Напомним, ранее Центризбирком заверил списки "Новых людей", "Коммунистов России" и Российской партии свободы и справедливости. 

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