Комиссия по этике призвала депутата Госдумы Бурнашова извиниться за оскорбление сотрудников ГИБДД

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рассмотрела материалы в отношении депутата Алексея Бурнашова и решила, что он должен извиниться, сообщается на сайте думы.

В комиссии сообщили, что изучили видеозапись в связи с обращением "гражданина А.И.Абдуллаева", которая касалась поведения Бурнашова, и установили "факт нарушения им правил депутатской этики".

"В связи с этим комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения", — сообщили в Госдуме.

8 июля Бурнашова задержали в Перми сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы заподозрили, что депутат находится за рулем в нетрезвом состоянии и попросили его пройти медосвидетельствование. После этого, утверждали очевидцы, парламентарий начал оскорблять инспекторов и ударил одного из них.

фото: duma.gov.ru