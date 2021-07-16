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Новости 16:29

Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29"

Правозащитное объединение "Команда 29" в своем Telegram-канале сообщило, что его сайт оказался заблокирован Роскомнадзором.

"Сайт Команды 29 заблокирован Роскомнадзором. Подробности и цитаты из уведомления, которое мы получили, в ближайшее время — в следующих постах", — сообщили в организации.

Операторы связи уже ограничивают доступ к сайту. В реестре РКН указано, что сайт заблокирован по решению Генпрокуратуры от 15 июля, а также обозначена статья 15.3 закона "Об информации". Согласно ей, под блокировку попадают сайты, "содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

"Команда 29" — это проект, объединяющий юристов и журналистов. Адвокаты организации участвовали в таких громких судебных процессах последнего времени, как признание ФБК* экстремистской организацией, дела Ивана Сафронова, Карины Цуркан и многих других. На руководителя "Команды 29" Ивана Павлова завели дело о разглашении данных предварительного следствия из-за того, что он давал СМИ комментарии по делу Сафронова. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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