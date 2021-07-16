Шишлов обратился к начальнику петербургского Главка из-за задержаний сборщиков подписей

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил обращение начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с требованием провести проверку по поводу задержаний сборщиков за выдвижение Ирины Фатьяновой, Саввы Федосеева и Рины Мацапулиной 14 и 15 июля, сообщается в публикации на сайте омбудсмена от 16 июля.

В своем обращении Шишлов заявил, что считает административные дела в отношении волонтеров кандидатов неправомерными, так как процедура сбора подписей прописана в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Он считает, что квалифицировать действия сборщиков как массовое мероприятие неправильно.

Уполномоченный по правам человека также напомнил, что Роспотребнадзор рекомендовал организовывать точки сбора голосов за выдвижение на свежем воздухе, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекции.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой оказать "корректное отношение" к помощникам кандидатов. Свои разъяснения готовят в связи с ситуацией и в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Напомним, трое кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга Фатьянова, Федосеев и Мацапулина столкнулись с давлением в отношении их сборщиков. Полиция задержала несколько волонтеров за якобы незаконное размещение столов и проведение агитации в неположенных местах.

Константин Леньков