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Новости 16 июля, 17:46

Никите Белых предъявили новое обвинение по делу о превышении полномочий

фото ЗакС политика Никите Белых предъявили новое обвинение по делу о превышении полномочий

Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых новое обвинение, сообщается на сайте СК.

Белых предъявили обвинение в двух преступлениях по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в 2011 году он обеспечил выделение 448 млн рублей из бюджета региона АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" на строительство и приобретение жилья для бюджетников. При этом, утверждают в СК, Белых осознавал, что АО "КРИК" не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд и не вправе управлять государственным или муниципальным жилищным фондом. Следователи считают, что 448 млн рублей были потрачены на текущие нужны организации, а купленные затем квартиры "не являлись служебными жилыми помещениями, а также вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды".

Также в СК заявили, что Белых в 2015 году способствовал заключению договора займа АО "КРИК" с одной из фирм на 320 млн рублей. Затем он, считают следователи, давал на рабочих совещаниях указания о распределении большей части денег на нужды юрлиц, не связанных с уставными целями деятельности АО, чтобы временно улучшить их положение. Эти одолженные деньги в АО не вернулись, затем арбитражный суд Кировской области взыскал с правительства региона в пользу "КРИК" 202 млн рублей, и бюджету был причинен ущерб, считают в СК. 

В 2018 году Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В одном из интервью он рассказывал, что на выплату присужденного штрафа ему не хватит и целой жизни.

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