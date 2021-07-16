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Новости 16 июля, 18:27

Беглов поздравил ПАО "Россети Ленэнерго" с 135-летней годовщиной

фото ЗакС политика Беглов поздравил ПАО "Россети Ленэнерго" с 135-летней годовщиной

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив и ветеранов ПАО "Россети Ленэнерго" с годовщиной создания, сообщили в Смольном.

Годовщина отмечается в день, когда в 1886 году император Александр III подписал устав "Общества электрического освещения". С этого момента отсчитывается история отечественной энергосистемы, а "Ленэнерго" считается правопреемником общества. 

Беглов напомнил об истории электрического освещения в Петербурге, в том числе напомнив о том, что энергетическая блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны была прорвана, когда проложили кабель по дну Ладожского озера. 

"Сегодня ПАО "Россети Ленэнерго" вносит большой вклад в экономику северной столицы, развитие городской инфраструктуры. Компания в полном объеме выполняет инвестиционные обязательства, обеспечивая потребителей надежным, качественным, доступным и бесперебойным электроснабжением", - заявил Беглов.

Он поблагодарил сотрудников компании за труд, ответственность и верность призванию.

 

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