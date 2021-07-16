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Новости 16 июля, 18:30

Самовыдвиженец в Госдуму от Петербурга отказался от участия в выборах

фото ЗакС политика Самовыдвиженец в Госдуму от Петербурга отказался от участия в выборах

Самовыдвиженец в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 212 Евгений Силантьев отказался от дальнейшего участия в выборах, следует из документа территориального избиркома №8. ТИК принял решение об утрате Силантьевым статуса выдвинутого кандидата 16 июля. 

В территориальном избиркоме ЗАКС.Ру сообщили, что экс-кандидат подал личное заявление. В документе он указал причины отказа от предвыборной гонки, но в ТИКе их озвучить отказались. 

Напомним, по округу № 212 Силантьев был первым подавшим документы кандидатом. Разрешение на открытие избирательного счета он получил 12 июля. ЗАКС.Ру удалось найти в интернете сайт экс-кандидата. Там Силантьев сообщает, что якобы "с детства подвергался преследованию, третированию и приставанию" со стороны первых лиц государства. Также бывший кандидат является автором книги "Ангел мира". 

Теперь в округе № 212 осталось два выдвинутых кандидата: Надежда Тихонова ("Справедливая Россия – За правду") и Павел Иткин (ЛДПР). Выдвиженцев по другим округам можно посмотреть на карте ЗАКС.Ру

София Саттарова

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