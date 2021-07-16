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Новости 16 июля, 18:58

Репетиция военно-морского парада ограничит движение в центре Петербурга 18 июля

фото ЗакС политика Репетиция военно-морского парада ограничит движение в центре Петербурга 18 июля

В Петербурге 18 июля будет ограничено движение по некоторым улицам в центре Петербурга из-за репетиции военно-морского парада, сообщили в Смольном.

В этот день с 9:00 до 14:00 будет закрыто движение по: 

  • Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Университетской набережной;
  • Биржевой площади;
  • Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • Малой Морской улице от Невского до Гороховой;
  • набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линии В.О. до Благовещенского моста;
  • Литейному, Троицкому, Благовещенскому и Дворцовому мостам.

Военно-Морской парад пройдет 25 июля. Ранее стало известно, что во время него перед военными кораблями провезут мощи адмирала Федора Ушакова.

12 июля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее. В связи с этим депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города.

 

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