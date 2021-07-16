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Новости 16 июля, 19:08

Анохин надеется собрать 22 тысячи подписи за РПСС за 2,5 недели

фото ЗакС политика Анохин надеется собрать 22 тысячи подписи за РПСС за 2,5 недели

Петербургское отделение Российской партии свободы и справедливости начнет сбор подписей за выдвижение своих кандидатов в Заксобрание утром 17 июля, сообщил ЗАКС.Ру координатор ее кампании, депутат городского парламента Андрей Анохин.

Он рассказал, что уже забрал подписные листы из типографии в пятницу, 16 июля, и с утра начнет сбор. Для выдвижения списка кандидатов партии необходимо до 3 августа предоставить в Горизбирком порядка 22 тысяч подписей. Анохин уверен, что их реально собрать за две недели с небольшим.

- У нас уже готовы списки людей, которые только ждут, когда можно будет поставить подписи. Плюс есть база людей, которые боролись за Митрофаньевское кладбище, - рассказал депутат.

По подсчетам Анохина, с учетом граждан, предварительно согласившихся поддержать РПСС, партии не хватает порядка 1,5 тысячи подписей. Их намерены собрать на улицах города.

Напомним, подписи избирателей РПСС нужны только для регистрации списков кандидатов в депутаты ЗакСа. Для участия в думских выборах партии этого не требуется. 

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