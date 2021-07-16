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Новости 16 июля, 19:24

Более 300 человек ревакцинировались в Петербурге

фото ЗакС политика Более 300 человек ревакцинировались в Петербурге

Повторную первичную прививку от COVID-19 на 16 июля сделали 327 петербуржцев, следует из отчета межведомственного городского совета по противодействию распространению коронавируса.

33 человека из этого числа ревакцинировались за последние сутки, говорится в документе.

Всего привились 1,1 млн жителей и гостей Петербурга, из них 799,2 тысячи – обоими компонентами.

В городе действуют 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады. Открыты 37 мобильных пунктов вакцинации.

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