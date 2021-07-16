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Новости 16 июля, 19:37

Смольный выделил 9,9 млн рублей на пресс-тур для продвижения медицинского туризма

фото ЗакС политика Смольный выделил 9,9 млн рублей на пресс-тур для продвижения медицинского туризма

Комитет по развитию туризма Петербурга опубликовал извещение о конкурсе на организацию пресс-туров по медицинскому и оздоровительному туризму для российских СМИ и блогеров. Максимальная цена контракта – 9,9 млн рублей.

На эти деньги планируется провести пять пресс-туров. В каждом примут участие по десять  сотрудников медиа из разных городов России. Журналистам и блогерам оплатят билеты до Петербурга и проживание в пятизвездочном отеле рядом с Дворцовой площадью в течение пяти дней. На билеты и гостиницы в смете заложено 3 млн рублей. На протяжении всей поездки участников пресс-тура будет сопровождать экскурсовод. Обедать и ужинать гости будут в ресторанах с рейтингом не ниже 4,5 по версии сервиса Tripadvisor, указано в техзадании. На питание в смете выделено 1,1 млн рублей.

Основным пунктом программы для журналистов и блогеров станет посещение саноторно-курортных зон и медицинских организаций. Особенно в документации в качестве желаемого направления пресс-тура отмечен Курортный район, но допускаются и другие маршруты, например, по пригородам. Также для сотрудников СМИ будут организованы две пресс-конференции. Не обойдется без раздаточных материалов: ручки, блокноты, шоколадки, санитайзеры, флешки и буклеты. По итогу пресс-тура гости из регионов должны будут рассказать о прелестях медицинского туризма в Петербурге в своих изданиях или блогах. Визиты журналистов должны состояться до 1 декабря.

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