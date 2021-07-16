Путин: Последствия пандемии в РФ преодолены, экономика в целом восстановилась

Президент Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что экономические последствия эпидемии коронавируса в России в целом преодолены и экономика страны в общем восстановилась, передает ТАСС.

По словам Путина, принятые меры позволяют России уже в 2021 году уверенно переходить к росту показателей.

"Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась", - заявил Путин.

Он отметил, что на фоне эпидемии был реализован "целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям". Путин заявил, что Россия готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.