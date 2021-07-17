           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:27

В Екатеринбурге провели несогласованный крестный ход

фото ЗакС политика В Екатеринбурге провели несогласованный крестный ход

В Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход, приуроченный к годовщине расстрела семьи императора Николая II, несмотря на отсутствие разрешения властей, передает Znak.com.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что массовый крестный ход не согласован с региональными властями. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сначала заявлял, что все равно будет шествие от Храма на Крови до Ганиной Ямой, а после повторного разговора с Куйвашевым перестал комментироват жту тему. Упоминание крестного хода убрали из всех анонсов Царских дней. Во вступительной речи перед литургией Евгений призвал соблюдать антиковидные меры и упоминал, что шествие "не может быть по закону проведено". 

В итоге к 1:00 у храма собралось, по подсчетам издания, около трех тысяч человек. Сообщается, что часть из них организованно привезли на автобусах с челябинскими номерами. Спустя час началось причастие, и один из священнослужителей со сцены заявил, что теерь можно расходиться, "кому куда велит сердце", или идти на Галину Яму самостоятельно. Он сказал, что крестного хода в привычном виде не будет, но дал понять, что в 6:30 верующих ждут на литургию в урочище. 

Во главе шествия были члены движения "Двуглавый орел" бизнесмена Константина Малофеева: они несли икону Николая II. Несмотря на несогласованность мероприятия, ГИБДД перекрыла Царскую и другие улицы по пути движения. К Малофееву не подпускали верующих и сотрудников СМИ. На вопрос, не смущает ли его проведение несогласованного шествия в разгар эпидемии, Малофеев ответил: "Богу — богово, кесарю — кесарево".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru