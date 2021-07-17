В России выявили еще 25 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 25 116 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 5 933 115 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 147 655 россиян, за последние сутки в статистику внесли 787 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 957 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года зафиксировано 501 694 случаев заболевания. Еще 105 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 17 июля известно о 18 123 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 4 561 человек. В Подмосковье – 2 541.