Мишустин поручил пересчитать количество вакцины от коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в России, сообщается на сайте кабмина.

Такое поручение Мишустин дал после жалоб на задержки с поставками вакцины в регионы. Теперь ведомства должны проверить объем препаратов, чтобы "актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв". Доложить о результатах они должны до 21 июля.

Кроме того, Мишустин поручил главам регионов продолжить формирование достаточного резерва коек для пациентов с COVID-19, лекарств, Минздраву и Минцифры - скорректировать правила получения информации о тестировании на коронавирус, а Минздраву, Минфину и Роспотребнадзору — оценить объем бюджетных средств на закупку вакцин от гриппа.