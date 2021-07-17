           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:31

Мишустин поручил пересчитать количество вакцины от коронавируса в России

фото ЗакС политика Мишустин поручил пересчитать количество вакцины от коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса в России, сообщается на сайте кабмина.

Такое поручение Мишустин дал после жалоб на задержки с поставками вакцины в регионы. Теперь ведомства должны проверить объем препаратов, чтобы "актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв". Доложить о результатах они должны до 21 июля.

Кроме того, Мишустин поручил главам регионов продолжить формирование достаточного резерва коек для пациентов с COVID-19, лекарств, Минздраву и Минцифры - скорректировать правила получения информации о тестировании на коронавирус, а Минздраву, Минфину и Роспотребнадзору — оценить объем бюджетных средств на закупку вакцин от гриппа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru