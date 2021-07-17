ИКМО "Ланское" отказала в регистрации кандидатам от "Яблока"

Избирательная комиссия МО "Ланское" 17 июля отказала в выдвижении всем пятерым кандидатам от "Яблока". У них, по мнению ИКМО, не должным образом оформлено решение о выдвижении от партии, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— ИКМО "Ланское" — это абсолютно марионеточные люди. Они некомпетентны. По любому поводу звонят юристам. Решение отказать кандидатам — это решение их кураторов. Это видно, — считает один из кандидатов Дмитрий Лысов.

Дмитрий Лысов, Михаил Молчанов, Николай Солодков, Анна Ширяева и Юлия Бобылева получили отказ в выдвижении якобы из-за того, что региональное отделение партии расформировано. Кандидатов выдвигало федеральное бюро "Яблока". У Лысова и Бобылевой также не смогли найти копии диплома об образовании, хотя Лысов подавал эти копии дважды.

Дмитрий Лысов, фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

— Это было предсказуемо. Они очень не хотят нас видеть. Будем все обжаловать. Это глупости. Отделения не расформированы. Просто старые руководящие органы не работают, а работают другие. В данном случае их выдвигало федеральное бюро в соответствии с уставом и законом, — рассказал ЗАКС.Ру член федерального бюро "Яблока" Анатолий Голов.

Напомним, федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия руководства петербургского отделения партии в декабре 2020 года.

Журналистов на открытое заседание не пустили, мотивируя такое решение риском распространения коронавируса и якобы возможной кражей казенного имущества.

— Здесь имущество местной администрации. Вы можете отсюда вывести что-нибудь. Вы незнакомые нам люди, — заявила сотрудница муниципалитета.

Также получил отказ в регистрации кандидат от ЛДПР Мурат Мухамбетов. Ему сообщили, что справка из его образовательного учреждения якобы негосударственная.

Ранее, 15 июля, отказ в регистрации получил кандидат от "Справедливой России - За правду" Илья Мохов. Он планирует обращаться с жалобами на решение ИКМО в Горизбирком, ЦИК и районный суд.

Напомним, 19 сентября в МО "Ланское" пройдут муниципальные выборы по 2-му избирательному округу. Всего будет избрано пять депутатов. Итоги предыдущих выборов были отменены судом Петербурга из-за неправомерного отказа ИКМО в регистрации кандидатов.

Константин Леньков