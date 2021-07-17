Чечня и НАО оказались лидерами по снижению ожидаемой продолжительности жизни среди регионов РФ

Ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась во всех регионах России, кроме Севастополя, наибольшее падение зафиксировали в Чечне и Ненецком автономном округе, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В Чечне этот показатель упал на 3,8 года (5%): сейчас ожидаемая продолжительность жизни там составляет 72,1 год. В НАО показатель уменьшился на 2,8 года (3,8%) — 70,4 года. Также в числе значительных потерь оказались Липецкая область (на 2,8 года, или 3,7%) и Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).

Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года). В целом по стране общая ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, до 71,54. Этот показатель впервые опустился с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково — примерно на 1,75 года. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России — 76,4 и 66,5 года соответственно — остается одним из самых высоких в мире.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку, родившемуся в определенном году, при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель, указывает Росстат в методологических пояснениях. Исходный ряд показателей для вычисления ожидаемой продолжительности жизни — это возрастные коэффициенты смертности (число смертей в данном возрасте, деленное на среднее население в этом возрасте).