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Новости 17:02

ЦИК разрешил Пивоварову участвовать в выборах в Госдуму от "Яблока"

фото ЗакС политика ЦИК разрешил Пивоварову участвовать в выборах в Госдуму от "Яблока"

Оппозиционер Андрей Пивоваров включен в списко "Яблока" на выборах в Госдуму, заверенный Центризбиркомом, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Памфилова заявила, что Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании.

В заверенном федеральном списке "Яблока" - 304 кандидата, по одномандатным округам - 159.

Ранее ЦИК нашел в документах "Яблока" недостатки, назвав один из них неустранимым. 

Пивоваров включен "Яблоком" в территориальную группу кандидатов от Краснодара. Он находится под арестом по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Ранее политик обратился к Памфиловой с просьбой поручиться за него и поддержать его намерение участвовать в выборах.

 

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