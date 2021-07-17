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Выборы 2021

Новости 17 июля, 17:52

ЦИК заверил списки Партии пенсионеров на выборах в Госдуму и исключил четырех кандидатов от ЛДПР

фото ЗакС политика ЦИК заверил списки Партии пенсионеров на выборах в Госдуму и исключил четырех кандидатов от ЛДПР

Центризбирком заверил списки кандидатов на выборах в Госдуму от Партии пенсионеров, передает ТАСС.

В федеральном списке кандидатов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 278 человек, по одномандатным округам - 194. 

Также ЦИК исключил четверых кандидатов в региональных группах ЛДПР по решению высшего совета партии. В списке осталось 213 кандидатов. ТАСС передает, что исключены Алексей Бычков, Сергей Абельцев, Владимир Бутенко и Андрей Хромов.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые другие региональные парламенты назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование пройдет в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.

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