Участница Pussy Riot Никульшина уехала из РФ после выхода из спецприёмника

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина покинула Россию сразу после выхода из спецприёмника, где она отбывала второй административный арест за месяц, передает "Дождь".

Именно настойчивое преследование участников арт-объединения побудило девушку и её молодого человека уехать из страны.

По словам Никульшиной, членам Pussy Riot после выхода на свободу "давали люфт", не задерживая их сразу, а через день или несколько, с тем, чтобы они могли покинуть РФ.

Девушка напомнила, что в начале июля её "закрыли" на 15 суток, а её молодого человека Романа Дурова - на 14 суток. "Выглядело так, как будто он должен был выйти, собрать вещи, а после моего выхода сразу уехать", - предположила активистка.

17 июля Никульшина, освободившись, сразу поехала в аэропорт. По пути за ними следовали две машины "с номерами несуществующих регионов", а по прибытии водители данных ТС следовали за ней вплоть до регистрации на рейс.

Впрочем, с Россией девушка прощается не навсегда: вернуться домой она планирует после выборов в Госдуму.