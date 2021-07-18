Центр Петербурга вновь будет частично перекрыт из-за репетиции парада ВМФ

Центр Северной столицы станет частично недоступным для автомобилистов ввиду дневной репетиции парада ВМФ. Перечень перекрытых улиц публикует "Мостотрест".

Так, 18 и 22 июля с 9:00 до 14:00 для движения транспорта и пешеходов закроют Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Переправы будут разведены для пропуска задействованных в мероприятии кораблей.

Кроме того, в обозначенное время автомобили не смогут проехать по Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской к Адмиралтейскому проспекту, Университетской набережной, Мраморному переулку, набережной Кутузова, набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий Васильевского острова до Благовещенского моста. Список закрытых улиц доступен по ссылке.

Также ввиду проведения трансляции парада движение будет перекрыто:

с 00:00 17 июля до 21:00 28 июля — по Адмиралтейскому проезду;

с 00:00 17 июля до 06:00 29 июля — по Адмиралтейской набережной.

С 00:00 18 июля до 23:00 26 июля закроют: крайнюю правую полосу движения по Университетской набережной напротив дома № 5, крайнюю правую полосу Галерной улицы от дома № 8 до дома № 4 в направлении к Сенатской площади, крайнюю левую полосу движения Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной.