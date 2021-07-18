В РФ зафиксировано более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 25 018 россиян, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии заболевание было выявлено у 5 958 133 жителей страны.

Лидирует по уровню распространения COVID-19 по-прежнему Москва, где зарегистрировано 4 357 новых случаев. За ней следуют Московская область (2 554), Петербург (1 941), Нижегородская область (533) и Красноярский край (505).

Суточная статистика COVID-смертей пополнилась 764 летальными исходами. Общее количество жертв инфекции подобралось к отметке 148 419. В Северной столице - плюс 101 летальный исход.